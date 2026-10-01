BENZINA E GASOLIO, ANCHE TAMOIL DEVIDE DI TAGLIARE IL PREZZO DEL CARBURANTE

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Nel giorno in cui scatta anche il calmiere ai carburanti venduti sulla rete di Q8, che ha messo il prezzo leggermente più alto rispetto a quelli di Eni e Ip in vigore da lunedì 28 settembre (a 1,994 sulla benzina e 2,194 sul diesel, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana rispetto a 1,99 e 2,19), anche Tamoil Italia ha deciso di adottare «una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio». La decisione è arrivata dopo che nelle scorse ore si erano intensificate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio italiana e il governo libico per favorire l’adesione della società di Stato Tamoil all’appello sul price cap dei carburanti».













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