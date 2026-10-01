La morte di Domenico: genitori chiedono una conferenza stampa per firma della transazione con l’ospedale

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Tutelare al meglio l’immagine e gli interessi di tutte le parti coinvolte, garantendo una comunicazione trasparente e in perfetta armonia con lo spirito dell’accordo e con le eventuali clausole di riservatezza in esso contenute”: attraverso l’ avvocato Francesco Petruzzi che li sta rappresentando fin dall’ inizio della triste vicenda, i genitori di Domenico Caliendo, il bimbo rimasto vittima di un trapianto di cuore fallito, hanno chiesto alla direzione Ospedaliera Specialistica dei Colli – Ospedale Monaldi che la firma della transazione con la quale in via bonaria è stata definitiva la morte del bimbo sia seguita da una conferenza stampa.

L’ avvocato Petruzzi, su richiesta di Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno inviato una missiva alla dirigenza dell’ azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica, affinché “sia resa pubblica la positiva conclusione della vertenza, cogliendo l’occasione della firma per ringraziare apertamente le parti e l’istituzione sanitaria per il percorso condiviso”.













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