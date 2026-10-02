Marano, sciopero del comparto rifiuti: oggi disagi in città, domani raccolta straordinaria. Pessima la situazione dello spazzamento in tantissime zone

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Nessun accordo per revocare lo sciopero. Ieri riunione in Prefettura tra commissari, organizzazioni sindacali e azienda, ma le posizioni sono rimaste distanti. Garantiti i servizi essenziali. La ditta ha assicurato una raccolta straordinaria per domani. Intanto in diverse zone della città la situazione sul fronte dello spazzamento è sempre più critica.

Giornata complicata sul fronte della raccolta dei rifiuti a Marano (foto di archivio). Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali è regolarmente in corso e, nonostante il tentativo di trovare una soluzione, non è stato possibile arrivare alla revoca dell’agitazione.

Ieri si è tenuta in Prefettura una riunione alla quale hanno preso parte i commissari che attualmente amministrano il Comune, le organizzazioni sindacali e la società che gestisce il servizio.

L’obiettivo era quello di cercare una soluzione che consentisse di scongiurare o almeno ridurre gli effetti dello sciopero sulla città.

Ma alla fine non c’è stato verso di ottenere la revoca da parte delle organizzazioni sindacali.

Garantiti i servizi essenziali

Nel corso della riunione, la società ha comunque assunto l’impegno a garantire i servizi essenziali previsti dalla normativa.

Saranno quindi assicurati, tra gli altri, i servizi necessari presso scuole, caserme e le altre strutture sensibili.

Un elemento importante per evitare che l’agitazione possa determinare situazioni di particolare criticità nei luoghi maggiormente delicati per la cittadinanza.

Domani raccolta straordinaria

La società ha inoltre comunicato ai commissari che, proprio per limitare le conseguenze dello sciopero, per la giornata di domani è previsto un servizio di raccolta straordinario.

L’intervento dovrebbe consentire di recuperare, almeno in parte, quanto non è stato possibile raccogliere durante la giornata di sciopero e riportare gradualmente la situazione alla normalità.

Resta il problema dello spazzamento

Se sul fronte della raccolta si punta dunque a recuperare domani, resta tutt’altro che risolto il problema dello spazzamento delle strade.

In numerose zone di Marano la situazione viene descritta come ormai drammatica, con strade e marciapiedi che da tempo necessitano di interventi più incisivi e frequenti.













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