Qualiano, sicurezza stradale: un pacchetto di misure per rafforzare prevenzione e sicurezza

QUALIANO – Un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza sulle strade cittadine, prevenire i comportamenti pericolosi e tutelare l’incolumità di chi ogni giorno si muove in città.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una serie di interventi per contrastare le condotte che mettono a rischio la sicurezza stradale e dei cittadini.

La proposta, presentata dai consiglieri di maggioranza, è stata integrata nel corso del confronto in aula con i contributi di altri consiglieri, anche di minoranza, arrivando così a un proposito condiviso dall’intero consiglio comunale.

Tra gli interventi previsti, la mappatura delle zone maggiormente a rischio, il potenziamento della segnaletica stradale, l’installazione di dispositivi per aumentare la sicurezza e contrastare l’eccesso di velocità, il rafforzamento delle attività di prevenzione e una campagna di sensibilizzazione tra i residenti e nelle scuole. Saranno inoltre valutate le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per sostenere gli interventi.

“Troppe auto sfrecciano senza rispettare i limiti di velocità e la segnaletica, troppi veicoli circolano senza assicurazione o revisione e vediamo ancora giovanissimi alla guida di mezzi che non potrebbero condurre. Sono comportamenti che espongono a un rischio chiunque utilizzi le nostre strade e sui quali è necessario intervenire con la repressione e con la prevenzione”, spiega il sindaco Raffaele De Leonardis.

Al pacchetto di interventi si affianca un’ordinanza in preparazione per disciplinare l’utilizzo delle biciclette elettriche, fenomeno sempre più diffuso che richiede regole chiare e maggiore consapevolezza.

“Il voto unanime del Consiglio – aggiunge il primo cittadino – è un segnale importante perché su un tema come la sicurezza non devono esserci appartenenze o divisioni. Prevenzione, controlli, educazione e responsabilità devono camminare di pari passo. Siamo grati alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e siamo certi che ci sosterranno ulteriormente nello sforzo di garantire sicurezza e pretendere rispetto delle regole. Allo stesso modo chiederemo maggiore impegno alla polizia locale razionalizzando le risorse in campo. Coinvolgeremo, però, anche scuole, associazioni e famiglie per dare vita a un patto con la città e per la città”

“Le istituzioni faranno la propria parte con strumenti, prevenzione e controlli, ma serve l’impegno di tutti. Sulla strada la responsabilità di ciascuno diventa sicurezza per tutti”, conclude De Leonardis che nel corso del suo intervento nell’assemblea cittadina ha rivolto un pensiero al giovane sedicenne di Qualiano che resta in terapia intensiva dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale alcuni giorni fa.