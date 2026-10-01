SGARBI, CONDIZIONI CRITICHE MA STABILI. IL BOLLETTINO DEL GEMELLI

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Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, 74 anni, è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma dalla giornata di ieri per una “insufficienza respiratoria”. Il Gemelli, in una nota, fa sapere che le sue condizioni “pur critiche sono attualmente stabili”.

I problemi di salute

Sgarbi da tempo ha problemi di salute. Nel marzo dello scorso anno, l’ex sottosegretario alla Cultura era già stato al Gemelli di Roma per curare una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso (era arrivato a pesare 59 chili) e al rifiuto di alimentarsi. In un’intervista a Repubblica aveva raccontato: “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”. E parlando della depressione aveva aggiunto: “Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare. Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”. Tornando ancora più indietro, dieci anni fa, era il 2016, il ricoverato urgente a Modena per problemi al cuore: un’ischemia mentre era in viaggio e un intervento per un’angioplastica coronarica.













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