Gruppo Fico Presidente, Cuofano: “Fiume Sarno, la risoluzione conferma l’impegno della Giunta: ora serve un coordinamento stabile sul territorio”

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Il Consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente: “Accelerare le opere idrauliche e fognarie e rafforzare il coordinamento tra Regione, enti locali e soggetti competenti”

“L’approvazione della risoluzione sul fiume Sarno conferma l’impegno della Giunta regionale a realizzare in tempi ragionevoli gli interventi necessari per la sicurezza e il risanamento del bacino idrografico del Sarno. È importante che il lavoro già avviato trovi continuità e che le risorse disponibili si traducano concretamente nella realizzazione delle infrastrutture idrauliche e fognarie necessarie. La risoluzione approvata oggi rafforza questo percorso”, dichiara Giovanni Maria Cuofano, consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente.

“Accanto alla realizzazione delle opere, è fondamentale costruire un coordinamento stabile tra Regione, enti locali e tutti i soggetti competenti, a partire da Arpac, Autorità di bacino, enti gestori e Consorzio di bonifica, affinché le azioni siano condivise e integrate. Penso in particolare alla manutenzione degli alvei e dei corsi d’acqua, che deve essere programmata e costante, al completamento dei collettamenti fognari e al potenziamento degli impianti di depurazione. La sicurezza del Sarno richiede una strategia complessiva, che metta insieme infrastrutture, manutenzione e prevenzione”.

“Ringrazio il presidente Roberto Fico e la Giunta regionale per l’attenzione e per il lavoro che stanno portando avanti su questa priorità. Ora dobbiamo accompagnare gli impegni assunti con un’azione concreta e coordinata, affinché gli interventi programmati procedano e tutti i soggetti coinvolti lavorino nella stessa direzione, garantendo maggiore sicurezza e qualità ambientale alle comunità del bacino del Sarno”, conclude Cuofano.













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