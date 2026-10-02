AFRAGOLA. LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA UNA OFFICINA MECCANICA PRIVA DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

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La Polizia Locale della Città di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo del territorio finalizzate a tutelare salute dei cittadini ed a reprimere il fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi. Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio gli Agenti diretti personalmente dal Comandante Piricelli si sono portati in Località San Marco e precisamente in Via Castaldi dove nascosta all’interno di un palazzo era in esercizio una officina meccanica. Dalla ispezione dei luoghi e dal controllo documentale all’interno del cortile sono stati rinvenuti oltre alle attrezzature per attività meccanica numerosi pezzi di ricambi, scarti di ricambi e lavorazione, olii, radiatori ed altri accessori abbandonati sotto un balcone e nel cantinato. L’attività è risultata essere in esercizio priva delle autorizzazioni ambientali e di qualsiasi contratto per lo smaltimento degli olii usati e dei rifiuti. L’officina meccanica è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il titolare denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.













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