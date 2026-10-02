FRANCIA TRAVOLTA DALLE PROTESTE: QUASI 2000 FERMATI, 400 SCUOLE CHIUSE

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Francia travolta dalle proteste e dalle violenze in varie regioni mentre il paese si ritrova a fare i conti con uno dei deficit e dei debiti pubblici (in rapporto al Pil) più elevati d’Europa – con i rendimenti dei titoli di stato a dieci anni che sono balzati al livello più alto dal 2002 –, e il primo ministro Sébastien Lecornu presenta oggi, giovedì 1° ottobre, la legge di Bilancio 2027 all’Assemblea nazionale.













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