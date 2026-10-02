Sciopero oggi, venerdì 2 ottobre: treni, scuola e sanità a rischio. Il calendario delle proteste

Il mese degli scioperi comincia oggi, venerdì 2 ottobre. E’ in programma il primo grande stop – tra treni, scuola e sanità – che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La prima giornata di agitazione generale è stata proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l’adesione del sindacato Fi-si.

Sciopero del 2 ottobre: ecco tutti i settori coinvolti e gli orari

La protesta di oggi coinvolgerà un ampissimo raggio di categorie lavorative, spaziando dai trasporti alla pubblica amministrazione. Nello specifico, lo stop interesserà ferrovie, sanità e metalmeccanici, scuola ed enti locali, forze dell’ordine e vigilanza privata, marittimi, lavoratori dell’agricoltura e del settore allevamento. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, le sigle sindacali hanno precisato che lo sciopero sarà circoscritto alla fascia oraria compresa tra le 11 e le 14, limitando così i disagi per i viaggiatori.

I motivi della protesta e le richieste dei sindacati

Alla base della mobilitazione nazionale ci sono pesanti rivendicazioni economiche e sociali. La Csle ha sintetizzato le ragioni dello stop attorno a punti chiave: il taglio dei prezzi di carburanti e generi di prima necessità, una minore pressione fiscale e rincari salariali adeguati per far fronte al costo della vita. Tra le richieste figurano inoltre la spinta verso un’effettiva indipendenza energetica e l’adozione di politiche a sostegno della crescita e della competitività delle imprese italiane.