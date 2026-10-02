SCAMPIA CAMBIA VOLTO: ULTIMATI I PRIMI 70 APPARTAMENTI, A GENNAIO LA CONSEGNA

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Scampia cambia volto. Le prime tre palazzine realizzate nell’ambito del programma ReStart Scampia sono praticamente ultimate e i primi 70 appartamenti saranno consegnati entro gennaio 2027. Complessivamente, gli edifici del lotto M, denominati A1, A2 e A3, ospiteranno 97 nuovi alloggi e sorgono nell’area dove si trovavano le Vele, di fronte alla Vela Celeste, l’unica destinata a essere conservata e riqualificata.

A fare il punto sullo stato dei lavori è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante un incontro con la stampa. “Entro gennaio saranno consegnati i primi 70 appartamenti”, ha annunciato il sindaco, indicando tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 la finestra per la consegna dei primi alloggi.

Le abitazioni sono state progettate secondo criteri di edilizia residenziale pubblica a basso consumo energetico. Sono previste cinque diverse tipologie di appartamento, con superfici indicative comprese tra 50 e 140 metri quadrati, doppia esposizione, ampie porte-finestre e terrazzi che in alcuni casi arrivano a quattro metri per quattro.

Il programma da 200 milioni

La realizzazione delle nuove abitazioni rientra nel programma ReStart Scampia, promosso dal Comune di Napoli, che prevede un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro, finanziato attraverso risorse Pon Metro, Piano Periferie e Pnrr.













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