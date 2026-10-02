Marano, colpo fortunato al Megamiliardario: vinti 10mila euro in tabaccheria

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La fortuna fa tappa in città. Una vincita da 10mila euro è stata centrata oggi al Megamiliardario, nella Tabaccheria Russo di Marano.

Il fortunato vincitore ha acquistato il biglietto vincente nella ricevitoria, riuscendo a portare a casa una somma importante con una giocata da pochi euro.

Grande soddisfazione nella tabaccheria, dove la vincita ha subito attirato l’attenzione dei clienti e dei residenti. Ora resta il mistero sull’identità del vincitore: per lui, una giornata decisamente da ricordare.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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