Sondaggi campolargo: a sinistra scende ancora il Pd e sale il M5s

Il Partito democratico scende, il Movimento 5 Stelle sale. È quanto emerge dai dati del sondaggio di Termometro Politico, che restituiscono l’immagine di un centrosinistra attraversato da equilibri ancora in evoluzione.
Il Pd si attesta al 21,1%, in calo di tre decimi. Una variazione che, da sola, non basta a indicare un’inversione di tendenza, ma che riporta l’attenzione sul livello di consenso dei democratici. Dopo il risultato delle Europee del giugno 2024, quando il partito superò il 24%, la formazione guidata da Elly Schlein sembra essersi riavvicinata alla fascia del 20-21% che aveva caratterizzato una parte della sua storia elettorale precedente.
Avs consolida il 6,3%, Italia Viva resta al 2,4%
Nel quadro del campo largo si inseriscono anche gli altri partiti. Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,3%, con un incremento di due decimi, consolidando la propria presenza nell’area progressista. Il risultato conferma il peso di Avs nel perimetro della possibile coalizione. Anche in questo caso, tuttavia, il dato elettorale non esaurisce la questione politica: la partecipazione a un progetto comune richiede un’intesa sui contenuti, dalle politiche ambientali ai temi sociali, fino alle scelte economiche.
Italia Viva di Matteo Renzi rimane invece stabile al 2,4%. Il partito rappresenta una delle componenti più centriste del possibile schieramento e il suo eventuale coinvolgimento ripropone il tema dei confini della coalizione.
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