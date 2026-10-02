L’Italia convince a Parigi: 1-1 con la Francia

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‘Italia ha risposto, ha reagito, e comunque ha dato l’impressione di poter fare male alla fase difensiva della Francia. Vedi il gol di Bastoni, ma non solo. C’è anche da vedere, però, i rischi che ha corso l’Italia. Perché, a conti fatti, l’MVP del match è comunque Donnarumma che, nel secondo tempo, è stato miracoloso su Dembélé, Olise e due volte su Camavinga. In sintesi: bene l’Italia, ma quanti rischi dietro. Certo, la percezione rispetto a Italia-Belgio di una settimana fa è molto diversa.













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