“Meloni mi è sempre piaciuta, rapporto molto buono”: il messaggio a sorpresa di Trump

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epa12451500 Italian's Prime Minister Giorgia Meloni (L) and and US President Donald Trump shake hands during the greetings ceremony before the family picture at the Gaza Peace Summit in Sharm El-Sheikh, Egypt, 13 October 2025. US President Donald Trump alongside Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi with leaders from more than 20 countries attend the summit in Sharm El-Sheikh. The first phase of Gaza peace plan between Israel and Hamas involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the partial withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/YOAN VALAT / POOL
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Dopo mesi di tensioni, tra Donald Trump e Giorgia Meloni arrivano segnali di distensione. Al termine del G7 dedicato all’energia, il presidente americano ha definito “molto buono” il rapporto con la premier italiana, lasciando intravedere un riavvicinamento anche nei rapporti tra Washington e l’Europa.

A favorire il clima più disteso è stata soprattutto l’intesa raggiunta sul fronte energetico. I Paesi europei hanno accettato di mettere sul mercato parte delle proprie riserve di diesel per contribuire a contenere i prezzi. Una decisione accolta positivamente da Trump, che ha definito l’iniziativa europea «un’ottima cosa». Il presidente ha inoltre ridimensionato l’ipotesi di un possibile divieto americano alle esportazioni di carburante verso l’Europa, circolata nei giorni precedenti come possibile risposta alle divergenze tra gli alleati.

 

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