Marano. Al via la terza edizione della rassegna letteraria “Un libro in salotto”: oggi il sipario si apre con Fabio Brescia ed il suo romanzo “Il caffè nelle tazzine belle”.

Il fascino intimo della lettura incontra nuovamente la magia del palcoscenico. Sabato 3 ottobre 2026 prende ufficialmente il via la IIIª edizione della rassegna letteraria “Un libro in salotto”, l’attesissimo ciclo di appuntamenti culturali concepito per ricreare la calda atmosfera di un salotto letterario all’interno di uno spazio scenico.

Il primo imperdibile appuntamento si terrà a partire dalle ore 19:00 presso il Teatro Ciro Grano di Marano di Napoli (sito in Via Giordano Bruno, civico 29B), un presidio culturale fondamentale per il territorio che si trasformerà per l’occasione in una fucina di parole, musica ed emozioni.

Ad inaugurare la rassegna sarà l’attore, regista, speaker di Radio Marte e scrittore Fabio Brescia, che presenterà al pubblico la sua ultima opera letteraria: “Il caffè nelle tazzine belle”, un intenso e delicato romanzo familiare edito da Homo Scrivens. Il firma copie si svolgerà presso il Mondadori Store di Corso Umberto I, 79 a Marano di Napoli alle ore 18:00.

In linea con lo spirito della rassegna “Un libro in salotto”, la serata non sarà una semplice presentazione, ma un vero e proprio format teatrale: il dialogo con l’autore sarà infatti intervallato dalle letture interpretate da attori professionisti e dall’accompagnamento di musicisti dal vivo, capaci di dare voce e suono alle atmosfere intime e ai passaggi più significativi del testo.

Al termine della presentazione, ci sarà la possibilità di incontrare l’Autore e di gustare un aperitivo gustoso offerto da Campo di Marte Caffè, i Di Petrillo ,di Marano di Napoli