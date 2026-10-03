AGRICOLA NOMINATO PREFETTO: IL COISP ESPRIME ORGOGLIO E STIMA. RAIMONDI, ONORATO E MATRONE: UN TRAGUARDO MERITATO PER UN GRANDE UOMO DELLE ISTITUZIONI CHE LASCIA UN SEGNO INDELEBILE

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La promozione a Prefetto del Questore di Napoli, Maurizio Agricola, deliberata dal Consiglio dei Ministri, è stata accolta con grande soddisfazione dal COISP, che ha espresso il proprio apprezzamento attraverso i suoi rappresentanti regionali e provinciali.

A rivolgere ad Agricola le congratulazioni dell’organizzazione sindacale è Giuseppe Raimondi, Segretario Nazionale del COISP e referente per Campania e Basilicata, che con il neoprefetto condivide una conoscenza professionale e personale lunga oltre vent’anni.

«La nomina a Prefetto di Maurizio Agricola – dichiara Raimondi – rappresenta il giusto e meritato coronamento di una carriera straordinaria, spesa interamente al servizio delle istituzioni, della legalità e dei cittadini».

Raimondi ricorda gli anni trascorsi al fianco di Agricola, quando quest’ultimo ricopriva l’incarico di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP).

«Conosco il Prefetto Agricola da ben 22 anni e ho avuto il privilegio di averlo come mio Dirigente all’UPGSP. Posso testimoniare in prima persona le sue straordinarie qualità umane, l’altissima professionalità e la sensibilità non comune con cui ha sempre gestito le dinamiche del personale e la sicurezza del territorio».

Nel messaggio del dirigente sindacale viene sottolineato anche il percorso professionale di Agricola alla guida della Questura di Napoli, un incarico particolarmente complesso per caratteristiche e dimensioni del territorio.

«Agricola non è solo un eccellente funzionario dello Stato, ma una guida per tutti i poliziotti che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. In ogni ruolo ricoperto, e da ultimo alla guida della prestigiosa e complessa Questura di Napoli, ha dimostrato una capacità d’ascolto fuori dal comune e una dote di leadership rara, doti che gli hanno permesso di raggiungere risultati eccezionali nel contrasto alla criminalità e nella gestione dell’ordine pubblico».

Raimondi ha quindi rivolto ad Agricola gli auguri per il nuovo incarico a nome proprio e della struttura COISP di Campania e Basilicata, auspicando che il neoprefetto possa proseguire il proprio percorso istituzionale con lo stesso impegno.

«Siamo certi che, anche nel ruolo di Prefetto, continuerà a servire il Paese con la stessa abnegazione, rettitudine e passione che lo hanno sempre contraddistinto, rimanendo un punto di riferimento imprescindibile per tutte le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato».

Alle parole di Raimondi si è unito Alfredo Onorato, Segretario Generale Regionale COISP Campania, che ha condiviso con Agricola gli anni di lavoro all’UPGSP.

«Mi unisco con forte emozione alle parole di Giuseppe. Anch’io ho avuto l’onore di lavorare fianco a fianco con il Prefetto Agricola all’UPGSP e di apprezzarne, in oltre vent’anni di conoscenza, l’integrità morale e la straordinaria dote di leadership».

Onorato ha inoltre evidenziato la vicinanza dimostrata da Agricola agli operatori impegnati quotidianamente sul territorio: «Agricola è una guida che sa ascoltare e che ha sempre dimostrato una vicinanza autentica ai poliziotti in strada. La sua promozione è un orgoglio per tutta la Campania e per la Polizia di Stato».

Sul piano sindacale e territoriale è intervenuto anche Antonio Matrone, Segretario Generale Provinciale COISP Napoli, che ha posto l’accento sul lavoro svolto da Agricola alla guida della Questura partenopea.

«La promozione del Questore Agricola a Prefetto della Repubblica è il riconoscimento tangibile di un lavoro immenso svolto in una realtà complessa come quella di Napoli. Come sindacato, abbiamo trovato in lui un interlocutore autorevole, lungimirante e sempre aperto al dialogo costruttivo».

Secondo Matrone, durante il suo incarico a Napoli Agricola avrebbe saputo coniugare fermezza e capacità di analisi nella gestione della sicurezza del territorio: «Ha saputo guidare la Questura di Napoli con fermezza e intelligenza strategica, garantendo sicurezza ai cittadini e valorizzando il lavoro delle Forze dell’Ordine».

Il COISP Napoli, conclude Matrone, considera quindi la nomina un importante riconoscimento del percorso professionale del dirigente: «Questo traguardo rappresenta la conferma che la competenza e l’abnegazione pagano sempre».













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