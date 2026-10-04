Un bambino di dieci anni cade da un terrazzino, il padre cerca di aiutarlo ma precipita: è grave

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Momenti di paura a Vieste durante un ricevimento di matrimonio, dove un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito ed è in pericolo di vita dopo una caduta da un terrazzino della struttura alberghiera che ospitava la festa. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il figlio di 10 anni che avrebbe riportato la frattura di una gamba.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in attesa di conferme ufficiali, intorno alle 15 il bambino si trovava insieme ad altri coetanei in una zona sul retro dell’hotel su un terrazzino quando è caduto nel vano sottostante. Accortosi di quanto stava accadendo, il padre sarebbe intervenuto immediatamente per raggiungerlo e aiutarlo. Il peso però ha provocato il cedimento definitivo della copertura facendo cadere anche il padre.