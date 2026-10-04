SINNER NON GUARISCE, E’ ALLARME ROSSO: TRE MESI DI STOP

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Il ginocchio destro non guarisce. Un’altra doccia fredda per il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, che non parteciperà neanche al Masters 1000 di Shanghai in programma dal 5 al 18 ottobre. Anche se dopo la mancata partecipazione all’Atp 500 di Pechino in programma in questi giorni era ipotizzabile un prolungamento dello stop, da alcune parti era filtrato un cauto ottimismo circa la presenza di Jannik nell’altra grande città cinese ma così non è stato.

“Mi dispiace”

“Purtroppo non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters quest’anno, come avevo sperato. Mi piace sempre giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Non vedo l’ora di rivedervi l’anno prossimo”, ha scritto l’azzurro in una “Storia” pubblicata in mattinata sull’account Instagram. Continua, e si prolunga di molto, il periodo di inattività che dura ormai dalla vittoria di Wimbledon lo scorso luglio e che sta per toccare, e superare, i tre mesi.













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