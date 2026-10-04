MELONI, STANZIATI ALTRI 200 MILIONI PER LA TERRA DEI FUOCHI

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"Patto per la terza età. DDL sulla Giustizia. Progetto Stazioni sicure. Incontri in Algeria e Libia per fare dellItalia lhub energetico dEuropa. Contrasto allimmigrazione irregolare. Aggiornamento sul lavoro del Governo. #gliappuntidiGiorgia" così un tweet della premier Giorgia Meloni, 29 gennaio 2023. TWITTER GIORGIA MELONI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
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Tra le misure approvate nell’ultimo Consiglio dei Ministri c’è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi: abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento del territorio. Parliamo di un’area che da troppi anni paga le conseguenze dell’inquinamento e di cittadini che hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, semplifichiamo, velocizziamo e rendiamo più rapide le procedure per gli interventi di bonifica degli altri siti contaminati che sono presenti sul territorio nazionale. Continuiamo a lavorare per tutelare la salute dei cittadini e restituire ad ogni territorio la sicurezza che merita.

Giorgia Meloni

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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