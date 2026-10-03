L’editoriale. Marano, scioglimento del Comune? Noi lo abbiamo scritto prima (mentre altri si voltavano dall’altra parte) e oggi i fatti ci danno ampiamente ragione. Non ci servono profili fake, quel che dobbiamo dire lo scriviamo ogni giorno da 15 anni

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Su Marano TerraNostraNews e il direttore Fernando Bocchetti hanno scritto di tutto e di più. Dalla criminalità alla mala politica, passando per i problemi che da anni attanagliano il territorio. Lo abbiamo fatto quando era scomodo, quando molti preferivano tacere e soprattutto quando dire certe cose significava attirarsi insulti, attacchi e sberleffi.

Sull’ultimo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, dunque, non accettiamo lezioni da nessuno.

Lo abbiamo scritto prima. Abbiamo indicato i temi, evidenziato le criticità e segnalato i rischi che si stavano correndo. Non a posteriori, quando le carte erano già sul tavolo, ma quando ancora in pochi volevano ascoltare.

Poi il Comune è stato sciolto. E quella decisione è stata successivamente sottoposta al vaglio della giustizia amministrativa, con esiti favorevoli alla sua conferma nei procedimenti richiamati.

A questo punto una cosa possiamo dirla senza giri di parole: avevamo ragione sulle criticità che avevamo denunciato. Gioco, partita, incontro.

Non abbiamo bisogno di profili fake, di identità nascoste o di campagne sotterranee sui social. Quello che dobbiamo dire, lo diciamo con gli articoli e mettendoci la faccia. È il nostro modo di fare giornalismo e continuerà a esserlo.

Chi invece sceglie la strada delle falsità e delle accuse infondate sappia che non resteremo a guardare. Le persone che hanno diffuso contenuti ritenuti diffamatori sono già state denunciate e continueremo a tutelare il nostro lavoro nelle sedi competenti.

A Marano abbiamo raccontato problemi, responsabilità e contraddizioni quando farlo costava molto più di un post sui social. Continueremo a farlo. Perché il giornalismo, quello vero, non ha bisogno di nascondersi dietro un profilo anonimo.

Ha un nome, una firma e soprattutto una faccia. La nostra.













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