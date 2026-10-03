Assalto al portavalori a Melito, scarcerato membro della banda di Sant’Antimo 

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Meles Arcangelo, 39enne di Sant’Antimo, era detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino in esecuzione di una condanna per rapina pluriaggravata commessa ai danni di un portavalori che stava consegnando il denaro contante (50mila euro) all’ufficio postale di Melito di Napoli, porto e detenzione di armi, ricettazione. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, presidente Elvira Castelluzzo, giudice a latere Marina Russo, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Loredana De Risi, ha concesso all’uomo l’affidamento in prova ai servizi sociali, così rimettendolo in libertà.

Il fatto

Blitz della Polizia di Stato all’alba, arrestata banda di rapinatori. Questa mattina, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha coordinato una complessa attività investigativa, nei confronti di n. 5 soggetti nei cui confronti sono emersi, gravi indiziati dei reati di rapina aggravata, ricettazione e porto illegale di armi.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, a seguito dell’attività investigativa eseguita in relazione alla consumazione di numerose rapine commesse nell’area Nord di Napoli, tra agosto 2020 e gennaio 2021, in danno di guardie giurate impegnate nella consegna di plichi contenenti denaro contante.

Arrestato l’intero commando

In particolare, a Melito di Napoli, nei pressi dell’Ufficio Postale Melito 1, mentre le guardie giurate dell’Istituto di vigilanza “Il Notturno” iniziavano le operazioni di consegna del denaro, venivano assaltate da un commando di quattro persone che, a bordo di due auto rubate e armate di pistole e di un fucile “a pompa”. si impossessavano del plico contenente 50.000 euro e della pistola d’ordinanza di una guardia giurata. La rapina veniva consumata intorno alle ore 9.00 alla presenza di numerose persone intente ad usufruire dei servizi postali.

Durante l’attività investigativa sono state effettuate diverse perquisizioni e sono state sequestrate autovetture provento di furto, pronte per essere utilizzate in ulteriori rapine, targhe contraffate e denaro contante.













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