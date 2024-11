Mense scolastiche sotto la lente d’ingrandimento: un pasto su quattro non è a norma

139 Visite

Un allarme è scattato nelle mense scolastiche italiane. A seguito di una vasta campagna di controlli condotta dai Carabinieri del NAS, in collaborazione con il Ministero della Salute, è emerso un quadro preoccupante: quasi un quarto delle mense analizzate presenta gravi carenze igieniche e violazioni delle norme alimentari.

Sono oltre 700 le mense ispezionate, dalle scuole dell’infanzia fino agli atenei, sia pubbliche che private. In circa 170 di queste sono state riscontrate irregolarità che mettono a rischio la salute degli studenti.

Le carenze riscontrate sono molteplici e allarmanti: da muffe e insetti a escrementi di roditori, passando per alimenti scaduti o privi di tracciabilità. In alcuni casi, sono state rilevate anche frodi alimentari, come l’apposizione di etichette false su prodotti di scarsa qualità.

Le conseguenze di queste violazioni sono pesanti: oltre alle sanzioni pecuniarie per un totale di 130mila euro, sono stati sequestrati centinaia di chili di cibo non idoneo al consumo e sono state avviate diverse procedure penali.

Un esempio emblematico arriva dalla provincia di Caserta, dove il titolare di una ditta che forniva pasti alle scuole è stato denunciato per frode: l’uomo apponeva falsificando le etichette della sua azienda su prodotti provenienti da altre ditte, ingannando così le scuole e mettendo a rischio la salute dei bambini













