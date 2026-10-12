VERGOGNA A REGGIO EMILIA, INSEGNANTI EBREI SCHEDATI E COSTRETTI A DISSOCIARSI DAL LORO GOVERNO

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Bufera a Reggio Emilia dopo che la società Reggio Children, a capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull’educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta rifiutata dalla delegazione di insegnanti ebrei americani, che ha rinunciato alla visita in città.

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