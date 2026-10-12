Protezione Civile Campania, ‘rischio idrogeologico anche in assenza di piogge’

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Sono in attenuazione le precipitazioni meteorologiche che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi e nelle ultime ore.

Termina infatti alle 15, su buona parte della Campania l’allerta meteo emanata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale.

Tuttavia, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isola, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) permane un rischio idrogeologico localizzato con possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni fragili per effetto della saturazione dei suoli e a causa degli effetti indotti dagli incendi verificatisi sul territorio.

Pertanto, sulle zone 1,3,6 permane l’allerta Gialla fino alle 9 di domani mattina, lunedì 12 ottobre, anche in assenza di piogge e temporali ma esclusivamente per i principali scenari di rischio idrogeologico.

Si raccomanda alle autorità competenti delle zone interessate di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di prestare la massima attenzione ai fenomeni di impatto al suolo evidenziati nell’avviso regionale diffuso dalla sala Operativa.

Al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.













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