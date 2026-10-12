Sondaggio Noto, il Campo Largo si divide su Renzi: il 42% lo vuole fuori, nel Pd prevalgono i favorevoli

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Il sondaggio presentato a Porta a Porta su Rai 1 approfondisce gli orientamenti degli elettori del Campo Largo su tre temi: la presenza di Matteo Renzi nella coalizione, il metodo di scelta del candidato premier e il voto alle primarie.

Renzi dentro o fuori dal Campo Largo

Tra gli elettori del Campo Largo prevale la contrarietà alla presenza di Renzi nella coalizione: il 42% ritiene che non debba farne parte, il 33% che debba farne parte, mentre il 25% non sa. Il quadro cambia sensibilmente a seconda dell’elettorato di riferimento. Tra gli elettori del Partito Democratico prevalgono i favorevoli (44% contro 24%, con il 32% di indecisi), mentre tra quelli del Movimento 5 Stelle la contrarietà è netta (60% contro 24%, con il 16% di non so). Anche tra gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra la maggioranza è contraria: 53% contro 25%, con il 22% che non sa.

Sul voto ai partiti, la presenza di Renzi sposta una quota contenuta di elettori. Il 78% degli elettori del PD voterebbe il partito indipendentemente dalla presenza di Renzi, contro il 58% sia tra gli elettori del M5S sia tra quelli di AVS. Il 31% degli elettori M5S e il 28% di quelli AVS voterebbero invece il proprio partito solo se Renzi non fosse nel Campo Largo, contro il 9% degli elettori PD. Voterebbero il partito solo con Renzi dentro il 9% degli elettori PD, il 3% di quelli M5S e l’1% di quelli AVS; non sa il 4% degli elettori PD, l’8% di quelli M5S e il 13% di quelli AVS.













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