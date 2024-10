Al Vomero ennesimo sabato infernale

239 Visite

Si è trattato della classica goccia che ha fatto traboccare il vaso già pieno, mandando completamente in tilt il traffico al Vomero. La goccia in questo caso è rappresentata dall’apertura del cantiere in via Aniello Falcone, strada fondamentale per i collegamenti tra i quartieri del Vomero e di Chiaia. Il nuovo cantiere aperto all’inizio di questo mese, si è andato ad aggiungere a quello già presente dal mese scorso per i lavori di rifacimento del manto stradale in via Cimarosa, anche questi ultimi eseguiti a cura di E-Distribuzione. Cosicché in questi giorni, a tutte le ore del giorno, si può osservare un solo serpente di lamiere che parte da via Aniello Falcone per arrivare a via Bernini, passando per via Luca Giordano, via Cimarosa e piazza Vanvitelli. Una grande distesa di autoveicoli in fila indiana che procedono a passo di lumaca, con la presenza anche di autobus di linea e di mezzi di soccorso. In verità i lavori di in via Cimarosa, secondo il cronoprogramma che era stato annunciato ad agosto, dovevano già terminare alla fine del mese scorso e invece sono ancora in corso, presumibilmente rallentati dal diniego della Sovrintendenza alla sostituzione con asfalto dei tratti che sulla suddetta strada erano ancora realizzati con cubetti di porfido, segnatamente nei pressi dell’ingresso della villa Floridiana, mentre quelli in via Aniello Falcone avranno la durata di ben cinque mesi e dovrebbero concludersi, ma il condizionale è d’obbligo, visti i precedenti, agli inizi di febbraio dell’anno prossimo. La qual cosa non potrà che continuare a produrre il caos che si è registra in questi giorni, segnatamente nelle ore di punta, all’entrata e dall’uscita delle scuole, peggiorando sempre di più con l’approssimarsi del periodo natalizio. Intanto all’inquinamento atmosferico determinato dal traffico si aggiunge anche quello acustico per i clacson inutilmente strombazzanti, pure per la totale assenza di vigili urbani che avrebbero potuto aiutare a dirimere l’intricata matassa ma che non si vedono per le strade del quartiere collinare da prima delle ferie estive. A questo punto sarebbe stato opportuno rinviare l’inizio dei lavori per il rifacimento della carreggiata in via Aniello Falcone almeno a dopo che fossero terminati i lavori in via Cimarosa, dal momento che era del tutto prevedibile che con cantieri aperti in contemporanea in due importanti arterie di collegamento dell’attuale dispositivo di viabilità il traffico al Vomero sarebbe andato completamente in tilt. Inoltre sarebbe stato molto più opportuno, prima di aprire il cantiere in via Aniello Falcone, attendere la riapertura della funicolare di Chiaia che, nei giorni scorsi, ha “festeggiato”, si fa per dire, il secondo anniversario da quando fu chiusa il 1° ottobre del 2022, appiedando i 15mila passeggeri che, nei giorni feriali, la utilizzavano quotidianamente, un parte dei quali aveva trovato un’alternativa nella creazione della navetta su gomma sostitutiva NC, che collegava parco Margherita con via Cimarosa, navetta sospesa per il periodo feriale e non più riattivata nonostante le numerose richieste e proteste degli “orfani” dell’impianto a fune. Un rinvio di qualche mese, considerando che la riapertura della funicolare di Chiaia, in base agli ultimi annunci, dopo il flop di quelli precedenti, dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, offrendo così un’alternativa valida e sicura nei collegamenti tra i quartieri del Vomero e di Chiaia, segnatamente ai tanti pendolari e agli studenti.













