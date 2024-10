Superbonus? I dati definitivi dello spreco: spesi 123 miliardi, ma solo il 4% per le case

207 Visite

Si scrive Superbonus, si legge “super spreco”: lo ufficializza – e lo istituzionalizza – in un’analisi inoppugnabile con tanto di cifre e e proporzioni numeriche, l’Ufficio studi della Cgia che in una nota, conti alla mano, ratifica: sfiorano i 123 miliardi di euro gli oneri totali del Superbonus a carico dello Stato fino al 31 agosto scorso, per meno di 500mila immobili beneficiari dal luglio 2020. Ossia, pari al 4% del totale dei 12.2 milioni di edifici residenziali italiani. Aggiungendo in una nota non proprio a margine: «In un momento così delicato, dove con la prossima legge di bilancio verranno chiesti sacrifici a tutti, aver speso oltre 6 punti di Pil per efficientare uno sparuto numero di abitazioni, fa arrabbiare chiunque abbia un minimo di buon senso»…

Secondo la Cgia, il superbonus «stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe aver favorito maggiormente i proprietari di immobili con una buona/elevata capacità di reddito, anziché rivolgersi in via prioritaria alle famiglie meno abbienti che, in linea di massima, presentano una probabilità maggiore di risiedere in abitazioni in cattivo stato di conservazione e con un livello di efficienza energetica molto basso».

Superbonus, il picco massimo in Valle d’Aosta. Ma non solo…

Sempre a livello nazionale, inoltre, l’onere medio per edificio residenziale a carico dello Stato è stato di 247.819 euro. Se poi volessimo andare nel dettaglio del provvedimento beffa e delle sue estensioni, la Cgia certifica il picco massimo in Valle d’Aosta, con 401.040 euro per immobile. Purtroppo non certo un caso isolato: seguono, infatti, la Basilicata con 299.963 euro. La Liguria con 298.314 euro. E la Lombardia con 296.107 euro e la Campania con 294.679 euro. Chiudono la beffarda graduatoria il Veneto – con un costo medio per intervento di 194.913 euro per edificio –. Ma anche la Sardegna con 187.440. E infine, la Toscana con 182.919 euro.













