MARANO NELLA MORSA DEI LADRI D’AUTO: L’ULTIMO RAID AL PARCO LA QUERCIA

Non è più un’emergenza, è una realtà consolidata, quella dei furti di automobili. Anche ieri notte, anche nei parchi che in teoria sarebbero più protetti dai cancelli. L’azione dei tre banditi, immortalati nelle foto, è andata in scena nel parco La Quercia di via Del Mare. Erano muniti anche di flex. Sono riusciti a portare via un’auto e ad uscire con relativa facilità, utilizzando il telecomando del cancello ritrovato nella vettura rubata.













