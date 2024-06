Europee, buon risultato per Campanile (Per-Pd): 21mila preferenze in tutta Italia

245 Visite

Carissimi amici, sono molto soddisfatto del risultato elettorale. A spoglio ancora in corso mi avete riconosciuto oltre 21000 preferenze in tutta l’Italia del Sud. Sono numeri enormi, che vanno oltre le più ragionevoli aspettative della vigilia. In particolare in Campania, in Città Metropolitana di Napoli e nel Comune di Napoli, mi piazzo al 6° posto su 18 candidati. Primo, dopo i capolista e i “big” del Partito Democratico. Nel comune dove risiedo, Cercola, sono il più votato nel PD. Cosi come in diversi comuni, come Procida, Castelcivita e tanti altri. Devo ancora fare una analisi dettagliata del voto. Si tratta di un risultato straordinario, costruito in 35 giorni di campagna elettorale con soli 8000 euro di budget, interamente coperti da donazioni ricevute sul mio conto corrente elettorale. E con una proposta di candidatura che mi è stata formalizzata dalla Segreteria nazionale del PD solo il 29 aprile. Vi ringrazio di cuore anche a nome di tutta la Rete politica di Per le Persone e la Comunità, di cui ho l’onore di essere Presidente, e che è stata la vera protagonista di questo meraviglioso risultato. Per noi questo voto è solo una tappa di un bellissimo cammino al servizio dei cittadini attraverso la Politica, “la forma di alta di carità” (San Paolo VI) Un abbraccio forte vostro Nicola Campanile













