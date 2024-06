Europee, i grandi esclusi: non ce l’ha fatta il filo “russo” del Pd Marco Tarquinio

167 Visite

Naturalmente per avere un quadro completo di chi tra gli italiani avrà un seggio al Parlamento europeo è presto, ma già adesso si può dire chi ha sicuramente vinto, a livello personale, le elezioni continentali. Il dato più evidente è il trionfo di Giorgia Meloni (che non andrà a Bruxelles). La premier ha ottenuto oltre due milioni di preferenze mentre Elly Schlein che però era candidata solo al Centro e nelle isole non ha superato i 200mila voti. Meglio ha fatto Stefano Bonaccini che ottiene ben 380mila preferenze, mentre sempre in area dem spopola nella circoscrizione Sud l’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro con circa 490mila preferenze, superando la capolista Lucia Annunziata che ha avuto 237mila consensi risultando comunque eletta. Così come Cecilia Strada: 255mila preferenze nella circoscrizione Nord Ovest. Non ce l’ha fatta invece l’ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio candidato come indipendente del Pd nella circoscrizione di Centro.

Per quanto riguarda la coalizione di Centro destra l’avanzata di Forza Italia si spiega anche con le 415mila preferenze del suo leader Antonio Tajani mentre l’andamento negativo della Lega viene un po’ attenuato dall’exploit personale del generale Roberto Vannacci forte di oltre mezzo milione di voti, ottenuti soprattutto al Nord Ovest.

Nella compagine opposta, quella progressista, può esultare Ilaria Salis, l’insegnante gli arresti domiciliari in Ungheria che, candidata con Avs nel Nord Ovest e nella Isole, è premiata da oltre 180mila preferenze. Bene anche l’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano: 150mila voti. Tra i cinquestelle andranno sicuramente al Parlamento europeo l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico e Carolina Morace già fuoriclasse del calcio femminile.

Tra chi esce deluso dalla tornata elettorale perché la sua lista non ha superato lo scoglio del 4% necessario per approdare a Bruxelles. Matteo Renzi non ha raggiunto le 190mila preferenze, Emma Bonino si è fermata a quota 60mila, Carlo Calenda ha superato di poco la soglia dei 70mila voti.