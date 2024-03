I funerali di Navalny: più di mille davanti alla chiesa. Il Cremlino “minaccia” i partecipanti

Il team di Navalny era consapevole che ci sarebbe una massiccia presenza della polizia e persiste anche il timore che gli agenti possano bloccare l’accesso alla chiesa ai sostenitori. Già dalla giornata di ieri le forze di polizia hanno iniziato a sorvegliare la chiesa e il cimitero, chiedendo i motivi della visita, esaminano i documenti e perquisiscono chi entra nel cimitero, spiegando di essere impegnati nella “prevenzione di operazioni terroristiche”. La strada tra i due luoghi, distanti pochi chilometri tra loro, potrebbero essere teatro di una processione spontanea di uomini e donne coraggiosi perché il corteo non sarebbe autorizzato e quindi si verrebbe arrestati.

nel giorno del suo funerale”. Non ha voluto dare una sua valutazione come figura politica e ha ribadito che qualsiasi raduno non autorizzato viola la legge. “Di conseguenza, coloro che vi partecipano saranno ritenuti responsabili”.

Le persone sono state incoraggiate a partecipare, tanto che è stata condivisa una mappa del percorso tra chiesa e cimitero. Non è però chiaro in quanti risponderanno all’appello a Mosca, anche perché le forze di polizia hanno già fatto capire che partecipare alle esequie del principale oppositore del Cremlino sarà considerato un reato. Infatti già dopo la sua morte centinaia di persone sono state arrestate per aver depositato fiori alla sua memoria. Non si sa nemmeno quali membri della famiglia di Navalny potranno partecipare alle esequie oltre alla madre Lyudmila; i figli di Navalny, Daria, 23 anni, e Zakhar, 15 anni, vivono all’estero e la vedova, Yulia, invece attualmente non vive in Russia, e rischia di essere arrestata se fa ritorno a Mosca, dopo le sue recenti dichiarazioni pubbliche in cui accusava Putin per la morte di suo marito.

I