Flash mob per il piccolo Christian davanti al tribunale per i minorenni

Flash mob all’esterno del tribunale per i minorenni di Napoli per sollecitare il rientro in Italia di Christian, il bimbo riornato in Inghilterra con la mamma. Il bimbo, 4 anni e mezzo, figlio di genitori divorziati e al centro di un caso giudiziario. Papà Fabrizio, da quando è partito il figlio, non sa dove sia andato a risiedere. “So solo che è con la mamma, sono riuscito ad ottenere qualche video chiamata e ogni volta Christian dice di voler tornare e piange. Le autorità lo hanno affidato a una donna che ha seri disturbi, è assurdo”.













