Scuola e occupazioni, Valditara: “Chi devasta deve essere sanzionato”

Chi occupa, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei danni. Credo che studenti di questo tipo non possano essere promossi all’anno successivo”: questa la linea sposata da Giuseppe Valditara su chi occupa le scuole e fa danni. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha visitato l’istituto Severi Correnti di via Alcuino, a Milano, dove tra il 30 gennaio e 2 febbraio scorsi alcuni ragazzi hanno dato vita a un’occupazione che si è trasformata in un’autentica devastazione dei locali scolastici. Oggi, stando a quanto riporta l’Ansa, a margine del convegno “Alice nel paese del digitale. I giovani nel mondo della rete” all’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, il ministro è tornato sull’argomento.

“Mi dispiace che qualcuno abbia fatto finta di non capire perché ho sottolineato chi occupa e devasta. E vorrei sottolineare che la ‘e’ ha un valore di congiunzione,

unisce. Chi occupa e devasta, chi occupando devasta. Allora tutti dovrebbero essere più corretti nell’interpretare bene le parole che ho pronunciato. Chi occupando devasta deve essere sanzionato e deve risarcire i danni”, ha spiegato Valditara. “Il principio che i danni devono essere risarciti, chi rompe paga, è un principio di grande responsabilizzazione. Chi è contro questo principio invita alla deresponsabilizzazione e quindi credo faccia un pessimo servizio ai nostri giovani”, ha proseguito.













