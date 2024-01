Frattamaggiore. Movida selvaggia e ordine pubblico: l’”Associazione Schierarsi” presenta esposto a Polizia di Stato e Carabinieri.

131 Visite

E’ stato depositato, con tanto di protocollo, un esposto avente ad oggetto rumori molesti, schiamazzi, turbativa ordine pubblico sul territorio di Frattamaggiore, con esplicita richiesta di intervento. La nota è stata anche inviata al Prefetto di Napoli Michele Di Bari, al Questore, al Sindaco Marco Antonio Del Prete, al comandante della Polizia Municipale, al Commissariato e alla locale stazione dei carabinieri. L’ “Associazione Schierarsi” , attraverso il documentato manoscritto, ha denunciato la situazione incresciosa che rende “ormai invivibile il territorio soprattutto il fine settimana dove si notano, specialmente minorenni, a bordo di veicoli, sfrecciare per le strade della città e gruppi di ragazzi che si danno alla violenza tra di loro, come anche riportato ormai pubblicamente sui social e sui quotidiani”. Le strade maggiormente interessate – secondo l’associazione -, sarebbero via Roma, via Croce San Sossio, via II Traversa Fiume e strade adiacenti (Quadrilatero della Movida Selvaggia e Violenta). Purtroppo i cittadini inermi – scrivono ancora nell’esposto – “ subiscono infatti le acrobazie (impennate) di moto e scooter che da una fugace vista su applicativi su cellulari, risultano privi di copertura assicurativa, oppure circolano contromano o sui marciapiedi e non ultimo, il loro impatto su veicoli fermi, dandosi poi alla fuga come quello portato alla luce in un video recente che verrà prodotto eventualmente richiesto”. Pertanto, i sottoscrittori, chiedono interventi mirati alla risoluzione della problematica trattandosi ormai di una questione di ordine e sicurezza pubblica. Già nel 2021 e a dicembre 2023, i cittadini attraverso i social avevano denunciato un situazione ormai non più tollerabile. Di pari passo, viaggia la recrudescenza criminale con furti a raffica come quello avvenuto ai danni del ristorante braceria Flames 4.0. I ladri avevano sfondato le vetrine ed entrato con l’auto nel ristorante, oltre a trafugare l’incasso del sabato sera avevano arraffato anche carni e vini pregiati. La singolarità del furto della pregiatissima carne di manzo nipponica il cui costo è di svariate centinaia di euro al chilogrammo.

P.B.













