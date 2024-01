Sanremo, Annalisa, Angelina Mango e Amoroso: i bookmakers puntano su di loro

41 Visite

Sanremo, quella che sta per inaugurarsi è l’edizione del fattore A. A come Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso. O almeno, i bookmakers indicano all’interno di questo trio la possibile vincitrice del prossimo Festival. Tre protagoniste della scena musicale che in comune, oltra alla previsione di vittoria e all’iniziale del nome, condividono anche la vittoria di Amici, il format tv che le ha rivelate al pubblico e a cui devono il successo. Dunque, sono loro le favorite, loro le personalità – e i brani – su cui i bookmakers sono pronti a scommettere, nonostante il carnet della kermesse al via il 6 febbraio sia particolarmente ricco di protagonisti popolari, gettonatissimi dal pubblico e coccolati dalla critica.

Secondo la classifica elaborata dagli esperti di Sisal la vittoria di questa 74° edizione del Festival di Sanremo è donna. Per il bookmakers la favorita, a quota 3.50, è infatti Annalisa, artista sofisticata e dalla voce potente che nelle scorse edizioni del Festival ha portato brani eleganti esibendosi in performance di classe, ma che stavolta si presenterà all’Ariston portata dall’onda lunga del successo dei suoi ormai celebri tormentoni. Al secondo posto, a 5.00, c’è invece Angelina Mango, figlia d’arte alla sua prima partecipazione al Festival, a cui approda fresca della vittoria ad Amici e di riscontri social e radiofonici potenti. Il podio in rosa dei favoriti si chiude poi con Alessandra Amoroso, offerta a 6,00, che aspetta da tempo l’ufficializzazione festivaliera di un successo confermato da tempo da radio e tour.

Una possibile medaglia di bronzo che stando alle quotazioni attuali l’artista salentina di contenderebbe con Geolier, appaiato in quota: entrambi alla loro prima apparizione da protagonisti in gara sul palco dei Big dell’Ariston. Alle spalle delle tre donne, protagoniste del podio in rosa, in quarta posizione per la vittoria finale, si piazzano due diverse generazioni di artisti di lungo corso: Loredana Bertè e i Negramaro, entrambi offerti a 9,00. Segue Mahmood (12,00) che precede, a 16,00, The Kolors, Irama ed Emma. Seguono a pari merito, dati a 20,00, Il Volo e Diodato, il vincitore dell’edizione 2020.

Per Sisal al 7° posto c’è poi affollamento tra Mr. Rain, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico: tutti quotati a 25,00. Alle loro spalle Rose Villain, I Santi Francesi, Ghali (33,00). Penultimi invece, a 66.00 il duetto Renga, Nek e Sangiovanni, per cui quest’anno non sembrerebbero volare farfalle…Le fanbase, intanto, sono pronte alla battaglia all’ultimo voto. Una battaglia che, stando ai bookmakers, privilegerebbe melodia e disimpegno, con buona pace degli artisti “impegnati “doc”, che comunque non mancheranno anche quest’anno di sfoggiare le loro ultime creazioni nella vetrina sanremese… Non resta che attendere che si alzi il sipario e scoprire chi avrà la meglio.













