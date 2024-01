Napoli, sicurezza urbana: più militari all’esterno delle stazioni. Il via libera di Piantedosi

Presenza di militari per blindare le aree esterne alle stazioni ferroviarie spesso teatro di crimini violenti, pattuglie a piedi miste e fondi aggiuntivi al capitolo «Sicurezza urbana» in capo al ministero dell’Interno per le tre Città metropolitane di Napoli, Roma e Milano. In estrema sintesi questo è l’esito – non scontato – del vertice al Viminale tra il ministro Matteo Piantedosi e i tre sindaci Gaetano Manfredi, Roberto Gualtieri e Beppe Sala. All’incontro hanno partecipato, ovviamente, anche i prefetti e i questori delle tre metropoli. Insomma, Piantedosi ha rivendicato il lavoro fatto all’interno delle stazioni e ha voluto questo vertice per mettere mano alle aree esterne alle stesse. «Abbiamo condiviso – racconta il titolare del Viminale – l’apprezzamento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni delle tre Città metropolitane. In un clima costruttivo e di piena sintonia abbiamo ritenuto di estendere i dispositivi di controllo anche alle aree esterne degli scali ferroviari con il contributo dei militari assegnati con l’ultima manovra di bilancio e del personale della Polizia ferroviaria».

L’incremento del Fondo sicurezza urbana rispetto al 2023 ammonta a 3,8 milioni per arrivare a una cifra complessiva di oltre 13,5 milioni. Una rimodulazione dei fondi proporzionata alla popolazione delle tre Città metropolitane passa da 3,5 milioni a 4,4. È stata l’occasione per il Viminale di fare il punto «sulle operazioni interforze ad alto impatto, condotte presso le stazioni ferroviarie e le principali aree di aggregazione». Quello che viene fuori è che dal 16 gennaio 2023 al 22 gennaio 2024 sono stati in tutto 442 i servizi interforze realizzati nelle tre città, con l’impiego di 40.056 unità delle Forze di polizia e oltre 3.000 agenti delle polizie locali. Oltre 400.000 le persone controllate e più di 1.000 gli stranieri espulsi. «L’impegno del governo – conclude Piantedosi – ha permesso di potenziare, grazie a nuove assunzioni e ad uno snellimento delle procedure concorsuali, gli organici delle forze dell’ordine e di aumentare a 800 unità il contingente dell’Esercito destinato a rafforzare i dispositivi di presidio e controllo nelle stazioni delle maggiori città del Paese». Nel 2024 solo a Roma saranno 205 i militari impegnati a garantire maggiore sicurezza negli scali ferroviari, 174 a Milano e 116 a Napoli. In quest’ambito, allo scopo di individuare le aree in cui dovranno essere svolti i servizi di controllo e prevenzione, informa il ministero, «verranno convocati appositi comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso dei quali saranno anche analizzate quali ulteriori iniziative saranno necessarie intraprendere per superare i fenomeni di disagio e marginalità sociale, in considerazione dei riflessi che producono sulla percezione di sicurezza». Il forum delle Città metropolitane si aggiornerà tra un mese.