Superbonus, il governo supera il problema: via libera dal Cdm ad una norma ad hoc

C’è l’accordo nel governo sul Superbonus. Il vertice prima del Consiglio dei ministri (assente il premier Giorgia Meloni) ha visto protagonisti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L’intesa ha portato al via libera da parte del Cdm a una norma ad hoc, senza passare dal Milleproroghe. Che è stato approvato nel corso dell’ultima riunione dell’esecutivo dell’anno insieme a quattro decreti legislativi attuativi della delega fiscale, incluso il primo modulo della riforma Irpef che riduce gli scaglioni da quattro a tre. Ma i riflettori erano puntati soprattutto sul Superbonus, dopo il pressing di Forza Italia che andava avanti da settimane per un intervento su questo nodo e le critiche di Giorgetti ad una misura con “effetti radioattivi” per le casse dello Stato.













