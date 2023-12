MARANO, TORNANO IN AZIONE I LADRI D’APPARTAMENTO: COLPO A SAN ROCCO, SOLDI E GIOIELLI

627 Visite

Tornano in azione i “topi” di appartamento a Marano. Ieri sera due colpi in via San Rocco. Una delle due irruzioni si è verificata nei pressi del supermercato Deco. I ladri sono entrati in una casa, al primo piano, arrampicandosi dalla fecale. Sono entrati attraverso una finestra. In casa, da quanto si apprende, non c’era nessuno. Bottino di non poco conto: un migliaio di euro in contanti e diversi gioielli. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia. Da giorni non si segnalavano più azioni del genere, soprattutto nella zona periferica della città. L’estate, invece, era stata segnata da numerose denunce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews