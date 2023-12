168 Visite

Un grave incidente stradale, ieri sera, nel comune di Melito. Una Mini Car, con a bordo due ragazze, si è scontrata contro un’altra autovettura, una Ford Puma. L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio le due giovani donne che viaggiavano sulla Mini Car, sbalzate in strada e tuttora ricoverate in prognosi riservata in ospedale in prognosi riservata. Indagano i carabinieri della locale tenenza.













