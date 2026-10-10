Marano come Venezia, negozi allagati. Da 40 anni solo promesse, serve una svolta

Marano alle prese con un’emergenza che si ripete da decenni. A ogni pioggia tornano gli stessi problemi: negozi allagati, tombini che saltano e strade che collassano, con pesanti disagi per residenti e commercianti. Da circa 40 anni, secondo le denunce del territorio, la storia sembra essere sempre la stessa: promesse di politici e commissari, ma pochi risultati concreti.

Una situazione che alimenta rabbia e sfiducia tra cittadini e operatori economici, costretti a fare i conti con danni e disagi che si ripresentano puntualmente. Non bastano più annunci e interventi tampone: servono programmazione, manutenzione e responsabilità chiare.

Per Marano è arrivato il momento di un cambio radicale di mentalità e di gestione amministrativa. Perché non è accettabile che, dopo decenni, la pioggia continui a trasformarsi in un’emergenza e che a pagare il prezzo più alto siano sempre cittadini e commercianti.