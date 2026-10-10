Villaricca. Equo-fratelli a tavola: come la storia di uno chef ha trasformato la cucina tradizionale in un’esperienza per tutti

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​Ci sono storie che nascono attorno a un tavolo e storie che nascono da una sfida personale. A Villaricca, in Via Enrico Fermi 31, Equo-fratelli a tavola racconta entrambe. Un progetto nato dall’amore per la buona tavola e dalla tenacia di uno chef che ha saputo trasformare un’esigenza di salute in un’eccellenza culinaria per l’intera comunità.

​Dalla diagnosi alla missione: la storia dello chef

​La svolta arriva con una diagnosi di Morbo di Crohn, una malattia cronica intestinale che impone rigide limitazioni alimentari. Per chi fa dello chef la propria professione e passione, una diagnosi simile può sembrare un ostacolo insormontabile. Ma per lo chef di Equo-fratelli a tavola è diventata la spinta per una rivoluzione in cucina.

​Da qui la scelta fondamentale: studiare, sperimentare e creare un menu totalmente Gluten Free e Lactose Free, capace di conciliare salute e gusto senza sacrificare le ricette della tradizione napoletana e campana.

​Non un menu “per intolleranti”, ma una cucina PER TUTTI

​La vera forza di Equo-fratelli a tavola sta nella sua filosofia: questa non è una cucina “speciale” riservata solo a chi ha intolleranze, ma una cucina pensata PER TUTTI.

​L’obiettivo primario garantito ad ogni cliente è la totale assenza di contaminazione unita alla non alterazione del sapore originale. Sedendosi a tavola, che si sia celiaci, intolleranti al lattosio o semplicemente amanti della buona cucina, il sapore, la consistenza e il profumo dei piatti sono esattamente quelli della tradizione di casa, autentici e inconfondibili. Nessuno al tavolo deve sentirsi “diverso” o rinunciare al piacere della condivisione.

​Un luogo di convivialità e accoglienza

​Che si tratti di un aperitivo o una cena tra amici (dal martedì al sabato) o del classico e ricco pranzo della domenica in famiglia, Equo-fratelli a tavola offre un ambiente caldo, curato e senza barriere alimentari. Con servizio al tavolo, bar interno e parcheggio gratuito, il locale è un vero e punto di riferimento per chi cerca una cucina inclusiva, sicura e genuina.

Informazioni Utili e Prenotazioni

​Indirizzo: Via Enrico Fermi, 31 – 80010 Villaricca (NA)

​Social: Instagram @equo_fratelliatavola

​Orari:

​Martedì – Sabato: 18:30 – 00:30 (Aperitivo e Cena)

​Domenica: 12:00 – 17:00 (Pranzo)

​Lunedì: Chiuso













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