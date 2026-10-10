Napoli, agguato a Pianura: ferito 59enne

Uno scooter che sfreccia, il rumore secco di uno scoppio, infine la paura e il dramma. Alba di sangue a Pianura, periferia ovest di Napoli, dove un uomo di cinquantanove anni di origine peruviana è rimasto gravemente ferito a un occhio durante una misteriosa incursione armata, forse una stesa. Trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso del Cardarelli, la vittima si trova adesso ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo i sanitari la sua vita non sarebbe a repentaglio.