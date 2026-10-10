Marano, allarme nella zona della parrocchia: auto in sosta con gli sportellini del carburante aperti. Furti o ragazzate?

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Gentile Direttore,

vorrei segnalare un episodio che si è verificato ieri sera nella zona della parrocchia, a Marano.

Passeggiando nella zona, ho notato una situazione piuttosto insolita e preoccupante: diverse auto parcheggiate presentavano gli sportellini del carburante aperti. Una circostanza che ha destato non pochi sospetti e che fa temere possibili tentativi di furto di benzina dalle vetture in sosta.

Naturalmente, senza prove certe, non è possibile affermare con sicurezza che sia stato sottratto del carburante. Tuttavia, vedere così tante auto nella stessa situazione, nello stesso luogo e nella stessa serata, è un fatto che merita attenzione e che non dovrebbe essere sottovalutato.

La domanda sorge spontanea: si tratta di una semplice coincidenza oppure qualcuno sta approfittando delle auto parcheggiate per tentare di rubare carburante?













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