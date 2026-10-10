MALTEMPO, TRE EVACUATI A MERGELLINA. DISAGI IN TUTT L’AREA NORD

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Ancora maltempo sull’Italia. Oggi, sabato 10 ottobre, è allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Situazione critica nel Reggino con frane, voragini e auto trascinate dall’acqua. Tre appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, a Napoli.

Piogge e temporali diffusi hanno caratterizzato la nottata in tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona del basso Ionio. Una frana si registra sulla Ss 106 Jonica a Melito Porto Salvo: il cedimento ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza e la conseguente chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, del tratto di strada interessato. Sempre a Melito Porto Salvo, si segnalano tratti di strada crollati, asfalto spezzato, voragini, fango, detriti e auto trascinate per metri dalla furia dell’acqua













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