Corona aggredito e rapinato sotto casa sua a Milano

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Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano, in zona piazzale Dateo.

A dare l’allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi, che ha chiamato il 112. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia Monforte.

Secondo quanto finora ricostruito, Corona sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone, che lo avrebbero minacciato con un oggetto appuntito e aggredito, per poi portargli via due orecchini e due collanine. Avrebbe riportato alcune escoriazioni, senza necessità di essere trasportato in ospedale.













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