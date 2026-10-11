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Santa Maria la Carità, crolla un balcone: 4 feriti, due gravi. Tutti appartengono allo stesso nucleo familiare. Un cedimento improvviso.

Secondo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118. Si tratta di un appartamento da dividere in due nuclei e c’erano lavori in corso. Quattro persone erano su un balcone. Intervenuti, oltre ai militari, anche vigili urbani, vigili del fuoco e tecnici comunali, il sindaco ed è attesa la visita del prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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