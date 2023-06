GIGI D’ALESSIO, “DOVE C’È IL SOLE TOUR”: IL 29 SETTEMBRE AL PALASELE DI EBOLI

87 Visite

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 16 di domani venerdì 23 giugno

Salerno, 22 giugno 2023 Si moltiplicano senza sosta le date di “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée di Gigi D’Alessio che si preannuncia un nuovo successo già in prevendita. Al fitto calendario vanno ad aggiungersi a grande richiesta nuovi concerti anche nei palasport: l’appuntamento al PalaSele di Eboli è fissato per il 29 settembre 2023.

Sarà uno dei tre live speciali a conclusione di un’estate sul palco densissima per Gigi, che ha preso il via con i 5 straordinari sold out di “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli e i grandi ascolti per lo show trasmesso su Rai1. D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

“Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners. I biglietti per il concerto di Eboli saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 16.00 di venerdì 23 giugno.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Con il concerto di Gigi D’Alessio salgono a tre gli appuntamenti già attesi per il prossimo autunno di grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele dove, dopo D’Alessio, faranno tappa Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour “Blu Live” e il Laura Pausini World Tour 2023/2024 il 26 dicembre, mentre nel 2024 si fermeranno a Eboli Gazzelle con il “Dentro x Sempre Tour” (16 marzo) e i Me Contro Te con “Lo Show dei 10 Anni” (sabato 20 e domenica 21 aprile 2024). Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













