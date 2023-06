Assalto armato con bottino da 250mila euro e spari in gioielleria: sconto di pena per il giuglianese Erdi

163 Visite

Raffaele Erardi, 28enne di Giugliano in Campania, era stato duramente condannato in primo grado a dieci anni di reclusione, coinvolto nell’assalto alla gioielleria Conte di Trentola Ducenta dello scorso dicembre. La Procura aveva invocato una condanna a 12 anni di carcere ma il Giudice del Tribunale di Napoli Nord aveva inflitto una condanna leggermente inferiore. La Corte di Appello di Napoli, quarta sezione penale presieduta dal Dott. Vargas, accogliendo le richieste degli Avvocati Felice Galluccio e Luigi Poziello, ha concesso uno sconto di pena notevole al giovane, pari a 2 anni e 2 mesi, condannando così l’imputato alla pena finale di 7 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di rapina consumata pluriaggravata, porto e detenzione di armi, spari in luogo pubblico, ricettazione. Il titolare della gioielleria rapinata si è costituito parte civile, in primo grado ed in appello, con l’avvocato Roberto Barbato. Era il 4 dicembre del 2021 quando un commando armato, composto da 6 persone di cui 5 allo stato rimaste ignote, fece irruzione all’interno della gioielleria. Armi in pugno – pistole ma anche un fucile a canne mozze – i banditi minacciarono le due dipendenti dell’attività commerciale e per vincere la resistenza del titolare gli legarono i polsi con delle fascette e lo imbavagliarono con del nastro adesivo. Il commerciante, secondo la ricostruzione della Procura, fu inoltre picchiato in maniera brutale e per essere più convincenti i rapinatori esplosero colpi d’arma da fuoco contro le vetrine interne del negozio. Il bottino fu ingente. Vennero portati via preziosi per 250mila euro complessivi. Il 28enne di Mugnano è stato poi individuato dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, guidati dal maresciallo Membrino, come componente della banda. Sarebbe stato lui alla guida di una vettura che faceva da apripista a quella in cui viaggiavano gli altri 5 banditi. Ad incastrarlo le telecamere che lo avrebbero immortalato a Trentola Ducenta e poi a Giugliano.













