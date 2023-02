“E’ nata una Stella”. Al via le celebrazioni dei 70 anni di Massimo Troisi

63 Visite

In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Massimo Troisi (19 febbraio 1953), l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, con il patrocinio della Regione Campania che rende possibile ogni anno la realizzazione del Premio Massimo Troisi, ha messo in campo una serie di eventi dedicati all’indimenticabile attore e regista sangiorgerse per celebrare questa data fortemente simbolica e molto sentita da parte della comunità.

Oltre al libro realizzato in collaborazione con Repubblica e allo speciale del TG5 incentrato su Massimo e su San Giorgio a Cremano, dal 17 al 20 febbraio si terranno in città eventi dal vivo gratuiti, aperti alla città con il coinvolgimento di attori, registi, amici, studenti e di tutti coloro che vorranno celebrare il suo compleanno.

Il programma prevede:

– 17 febbraio 2023 ore 9.30 ITI Medi, San Giorgio a Cremano: “Troisi si Nasce!”

seminario con l’Università Federico II di Napoli (Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia) e gli istituti superiori della città incentrato sulla comicità di Troisi;

Relatori: Prof. Pasquale Sabbatino, coordinatore del Master di II Livello in Drammaturgia e Cinematografia; Vincenzo Caputo, docente del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia; Prof.ssa Giuseppina Scognamiglio, docente del Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia;

Intervengono: Alessandro Bencivenga, regista del docufilm: “Il mio Amico Massimo”;

Alfredo Cozzolino, storico amico di Massimo Troisi;

Parteciperanno inoltre gli specializzandi/e del master che daranno vita ad uno spettacolo incentrato su Troisi; gli studenti dei tre istituti superiori della città omaggeranno Troisi con letture, testi e musiche.

– 18 febbraio 2023 ore 20.00 Fonderia Righetti, Villa Bruno: proiezione del docu-film “Il mio amico Massimo” di Alessandro Bencivenga;

Presenti: Alessandro Bencivenga, regista; Elio Voltolini, aiuto regista; Giorgio Fracassi, direttore della Fotografia; Giovanni Block, compositore della colonna sonora del film;

Gerardo Ferrara, controfigura di Massimo Troisi nel film il Postino;

– 19 febbraio 2023 ore 10.00: visita al Cimitero cittadino per la deposizione di fiori al monumento funebre dedicato a Troisi.

– 19 febbraio 2023 ore 20.00 I.T.I. Medi, via Buongiovanni, San Giorgio a Cremano: “E’ nata una Stella”, evento-spettacolo dedicato a Massimo Troisi, con interventi dei seguenti ospiti:

Maria Grazia Cucinotta, Massimo Bonetti, Nunzia Schiano, Cloris Brosca, NiKo Mucci, Edurado Tartaglia, Veronica Mazza, Carmine Faraco, Giuseppe Gifuni, Lino D’Angiò, Alfredo Cozzolino, Tommaso Bianco, Stefano Veneruso, Alessandro Bencivenga (regista); Giovanni Benincasa (autore RAI); Gerardo Ferrara (controfigura di Massimo Troisi ne “IL POSTINO”); Lello Savonardo (docente di Comunicazione Universita’ Federico II); Gianni Simioli . Presenta Gino Rivieccio.

In mostra: la filmografia di Massimo Troisi a cura dell’O.C.V. (Osservatorio cinematografico vesuviano).

Durante la serata verrà consegnata la Cittadinanza onoraria a Maria Grazia Cucinotta.

– 20 febbraio 2023 ore 11.00 Università degli Studi di Napoli, Largo S. Marcellino: “Conferimento Laurea Honoris Causa a Massimo Troisi” . Sarà consegnata alla famiglia dell’artista dal Magnifico Rettore, Prof. Matteo Lorito. Presenti il Sindaco Giorgio Zinno, gli attori Daniele Pecci, Sebastiano Somma, Stefano Veneruso, Sebastiano Rizzo, Paolo Sassanelli, Paolo Romano; Giovanni Esposito, Antonio Serrano, Marco Vivio, Paolino Blandano, Omar Sandrini, Fabrizio Nevola, Jonis Bascir, Massimiliano Manfredi, Enrico Tubertini, Riccardo Acerbi, Vincenzo De Michele; Niccolò Senni;

– 20 febbraio 2023 ore 15.30 Campo Paudice: Partita del cuore “In Campo per Massimo” Incontro di calcio tra la Nazionale ItalianAttori e una rappresentativa della Città di San Giorgio a Cremano;

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad ingresso libero.

Sarà inoltre possibile visitare “Casa Massimo Troisi”, l’unica casa museo dedica a Massimo Troisi, con gli oggetti a lui appartenuti, arredi, sceneggiature originali, abiti, foto, oggetti di scena ecc…messi a disposizione dal fratello Luigi in Villa Bruno, villa storica della città di proprietà comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS