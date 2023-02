Le novità della Legge di Bilancio 2023, incontro all’hotel Gli Dei

56 Visite

Si è tenuto ieri mattina presso le sale dell’hotel Gli Dei a Pozzuoli l’incontro per dibattere sulle novità della Legge di Bilancio 2023. Alla presenza del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni e del sindaco di Quarto, Antonio Sabino, hanno partecipato il pres. ODCEC di Napoli, Eraldo Turi, il direttore provinciale Agenzia delle ENtrate di Napoli, Myriam Clemente, il pres. ACF, Concetta Riccio e il pres. UCCLI, Enrico Iovene. Una giornata importante dedicata alla comprensione della manovra che prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione e lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro. Nel suo intervento il primo cittadino di Quarto ha puntato sull’importanza di nuovi progetti da parte dell’Agenzia delle Entrate insistendo sul rapporto umano con i contribuenti:

“Si parlava di stralcio delle cartelle, noi abbiamo deliberato in Consiglio il diniego dello stralcio, siamo un Comune in dissesto ed è una partita che non ci appartiene perché di competenza dell’organismo straordinario di liquidazione. Credo che ci sia bisogno di un ulteriore investimento da parte dell’Agenzia delle Entrate su un’area così bella come questa flegrea, senza immaginare una delocalizzazione da parte degli uffici. Noi facciamo parte di un’area di oltre 200mila abitanti fatta di molti professionisti e ci auguriamo che questi rimangano sui nostri territori a svolgere la propria attività. L’ufficio di Pozzuoli è un fiore all’occhiello e chiediamo che lo sforzo venga fatto anche dall’Agenzia delle Entrate della riscossione, con uno sportello su quest’area e nel mostrare maggiore sensibilità verso gli utenti. Creare un rapporto umano tra Uffici e contribuenti credo sia il primo passo verso il raggiungimento di risultati migliori”, ha concluso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS